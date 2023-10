"On doit gagner": Huy reçoit Jupille pour un choc de bas de tableau, en P1

Maintenant, fait important, les Brasseurs n’ont gagné que dans leur salle et leur compteur est toujours vierge en déplacement. "À domicile, nous devons prendre ces trois points, continuait Steve Jovenau. La série est très compacte et il ne faut pas rater les moments cruciaux. Nous sortons d’une excellente semaine d’entraînement où j’ai vu le groupe avancer positivement. On a su parler de ce qui n’avait pas été à l’Étoile Jupille vendredi dernier, notamment au niveau du comportement. On a préparé certaines choses que j’espère voir appliquées ce samedi. Mais, plus que tout, c’est surtout mentalement où on ne doit pas lâcher comme c’est trop souvent le cas dans les moments difficiles."

La rencontre s’annonce donc intense d’autant qu’il faudra composer sans Content, toujours sur la touche. "Jupille a construit intelligemment cette équipe. Il y a plusieurs joueurs expérimentés chevronnés de cette division puis des jeunes qui progressent et qui ont l’envie de progresser avec la carotte de l’équipe de R1 au-dessus pour se battre. Maintenant, à nous d’utiliser au mieux nos armes. Un joueur comme Francisco monte clairement en puissance et nous savons que d’autres peuvent encore plus apporter, poursuit le coach. Donc, je suis confiant en mon groupe. Si tout le monde est concerné, travaille en même temps et applique les consignes, nous pouvons croire en une 3e victoire qui nous permettrait de rester dans le ventre mou… même si on sait qu’il faudra aussi aller créer des exploits sur la totalité de la saison. Mais, une chose à la fois."