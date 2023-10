Jean-Yves Mercenier avant le déplacement de Wanze/Bas-Oha à Sprimont (D3 ACFF B): "L'équipe doit retrouver sa mentalité"

Le déplacement chez les Carriers s’annonce donc compliqué, surtout que l’infirmerie de Wanze/Bas-Oha est pleine à craquer. "Ce n’est pas évident à gérer et heureusement que nous avons un réservoir de jeunes, poursuit le coach. Encore ce jeudi, plusieurs jeunes se sont entraînés avec nous. On n’a pas envie de revivre la même saison qu’il y a deux ans et redescendre en P1."

Pour éviter de faire la culbute, les Wanzois devront élever le niveau de jeu. "Et surtout retrouver notre mentalité. Si l’équipe retrouve ses valeurs, on pourra alors embêter pas mal d’équipes, précise Jean-Yves Mercenier. Je suis confiant pour ce match. Les gars ne lâchent rien et je peux compter sur plusieurs retours." Suffisant pour faire tomber les Carriers, qui restent sur un revers contre l’Union Hutoise ?

Arbitre : Rinor Ismaili, assisté de Chasan Bektemirov Chasan et Julien Van Hout.

WANZE/BAS-OHA : Gilson est toujours incertain alors que Mottet, Moulin, Goosse, Carraro, Moureaux sont blessés. Honay est, lui, suspendu. Henrotte et Chabot rentrent dans le groupe.