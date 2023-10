Football - P4A: Racour et Hannut B, qui s'affrontent ce dimanche, convoitent la cinquième place

Une fois cette petite nostalgie oubliée, place à la gagne. "Ce serait bête de dire qu’on ne joue pas pour les trois points, embraye l’homme fort des Rouge et Noir. Je ne pense pas être favori, mais face à un concurrent direct, on se doit de décupler notre motivation et c’est le cas. "

Avec un calendrier plus léger pour cette fin de premier tour, les Verts, de leur côté, doivent prendre un maximum de points pour suivre le wagon de tête. "Et cela passe par un bon résultat à Racour, affirme Jean-Michel Pasleau. Ou en tout cas, il ne faut pas être battu. Mes gars ne doivent absolument pas y aller avec la fleur au fusil. Tout se jouera sur notre volonté. Après un début de saison compliqué, l’équipe s’est relevée et, comme on dit, l’appétit vient en mangeant. Racour est une plus grosse cylindrée et j’espère toujours pouvoir être l’équipe surprise de la série. "

RACOUR : Destat, Mahieu, André, Smetz, Burton, Darte, Bertrand, Roosen, Gillain, Gysemberg, Gemine, Plaineveaux, Breuse, Lucas, Sandervost.

HANNUT B: la sélection sera faite samedi matin.