Football (P3A): Flémalle B se méfie des Nandrinois

D’autant que cette partie, c’est la rencontre entre les deux équipes qui se ressemblent le plus dans ce championnat. Des jeunes, qui tentent de pratiquer un beau football sur synthétique. "À la seule différence que de leur côté, ils ont déjà un an d’expérience chez les adultes", souligne André Jamers qui sous-entend que les Flémallois restent favoris à domicile.

Un sentiment que ne partage peut-être pas spécialement Modesto Mancuso. Le coach flémallois apprécie le début de championnat de ses troupes, mais s’attend à une rencontre très compliquée. "Je vais le dire en rigolant, mais il fallait évidemment que ça nous tombe dessus. Templiers-Nandrin B vient de reprendre confiance et sera difficile à manier avec un entraineur très motivé à montrer qu’il est toujours là. Je m’attends à une belle rencontre, on jouera notre jeu et ne changera rien à notre philosophie."

Arbitre ; Claude Tchongom.

FLEMALLE B: Delcambre, Cantelli, Mario, Costadoni, Vanhée, Poupier (?), Thijs, Simons, L. Coco, A. Coco, Comes, Barry, Lundoluka, Vanoost, Ferron, Hegnon (?), Ravet, Volpe (?).

TEMPLIERS-NANDRIN B: Mélon, Schmetz, Gillard, Grandhenry, Moreau, Bousfia, Moreau, Deltour, Licata, Philippart De Foy, Dubois, Demoulin Ilkaya et deux joueurs à désigner.