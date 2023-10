Football (P2C) - Troisième après la première tranche, Xhoris a trouvé ce qu’il lui manquait

De quoi nourrir des regrets même si l’adaptation semble être une réussite. "La série est vraiment différente. Les terrains et les infrastructures sont d’une belle qualité et il y a également davantage de monde au bord des terrains. La manière de jouer est également différente, poursuit l’ancien joueur. En P2A, nous étions décrits comme une équipe très physique. Et bien, ici, je peux vous dire qu’on en manque parfois (rires). Les phases arrêtées équivalent à des penaltys pour eux. "

Une certaine facilité à laquelle Xhoris répond avec ses (nouvelles) armes. Sans tout bouleverser, les Xhorisiens avaient en effet ajouté quelques éléments de qualité à leur noyau cet été. "Le groupe est vraiment bien équilibré. Tous les transferts apportent quelque chose. Bryan Clemens a cinquante poumons et ajoute quelque chose d’offensif au groupe. Alex Famerie nous donne cette qualité de réflexion balle au pied. Il a fallu un temps d’adaptation à Julien Doutreloup mais son expérience est un bel apport. Enfin, Bruno Carvalho et sa justesse font beaucoup de bien à notre défense" détaille Lebe sans oublier de mentionner le retour de Thomas Lognoul.

Avec cette petite transformation réussie, Xhoris ne veut rien se refuser et vise haut. "Comme tout le monde, nous nous mettons l’objectif d’être champions. Mais on ne doit pas s’enflammer. Tous les matchs sont serrés ici, contrairement à certains en P2A. C’est donc plus réaliste de viser le tour final " souriait Michael Lebe.

Leur rythme actuel devrait leur permettre d’y parvenir. D’autant que par chez nous, ils n’étaient pas réputés pour s’effondrer. Reste à voir en P2C.