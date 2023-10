Football (P2C) - Ferrières vise plus que cette première tranche: "Le tour final ne garantit rien"

Un jeu de hasard que les anciens protégés de Philippe Caserini tenteront donc d’éviter pour rejoindre l’échelon supérieur. Mais rien ne sera simple dans cette P2C. "Les matchs sont vraiment différents. La mentalité germanophone n’est pas la même. Même menés, ils continuent de se battre. Il y a une vraie discipline et une importante solidarité" détaille celui qui vit sa première expérience d’entraîneur.

Face à des équipes aussi valeureuses, les Ferrusiens n’avaient pas le choix que de rapidement se souder. Pas toujours facile avec de nouveaux arrivants et un nouvel entraîneur. "Je ne voulais pas être coach. Je l’ai fait uniquement pour le groupe, donc, je les avais prévenus qu’il faudrait une cohésion derrière moi. C’est déjà difficile de prendre ma place en tant qu’entraîneur tout en gérant un groupe avec dix nouveaux joueurs. Mais ça reste des éléments qui ont joué plus haut et ont une certaine intelligence pour s’intégrer dans une équipe. "

Car oui, et c’est peut-être la plus grosse différence par rapport à l’année passée, Ferrières dispose d’un noyau conséquent. Une richesse qui impose certains choix cornéliens comme au poste de gardien de but où Mathieu Delbouille a longtemps rongé son frein derrière Tedika. "J’ai peut-être les deux meilleurs gardiens de la série, ce n’est donc pas facile. Mais aux autres postes également. Sur 22 joueurs, j’en ai 16 ou 17 capables d’être dans le onze à chaque match. Il faut donc bien gérer tout cela car je ne veux perdre personne d’ici la fin de saison" se projette David Pirnay.

Face à des équipes aussi régulières, ce sera sans doute la clé pour aller décrocher bien plus qu’une tranche.