Football (P2A) - L'Union Hutoise B à la recherche de points: "Le noyau déborde pourtant de qualités" avance Victor Roba avant de défier Amay

Les Hutois n’ont pourtant plus le temps d’attendre, ils doivent performer. "Le début de la deuxième tranche remet quelque part les compteurs à zéro et la venue d’Amay constitue un match charnière. Nous sommes déterminés à faire un bon résultat et à nous donner à 200% face à cet adversaire à prendre très au sérieux" prévient le vice-capitaine hutois.

Du côté amaytois, nous avons pris le pouls auprès du Hutois de service, à savoir Clément Gillet. "Je suis né à Huy et de retour à Huy depuis septembre 2022 après avoir habité à Ohey où j’ai usé mes premiers crampons avant de migrer au Condrusien où j’ai eu la chance de goûter à la P1, explique le jeune (23 ans) professeur d’éducation physique également titulaire d’un brevet de préparateur physique et qui cumule le foot avec… le triathlon. Je fais des demi Ironman, soit 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21 km à pied. En plus des entraînements de foot, j’essaie de caser chaque semaine un ou deux entraînements de natation, et deux ou trois sorties à vélo et de course à pied. En 2024, j’espère participer aux triathlons de Gérardmer, Lanzarote et Knokke."

Mais avant de relever ces défis-là, Clément Gillet, à qui on ne pourra pas reprocher de ne pas être au top physiquement, veut participer au maintien d’Amay. "Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes mais on bosse dur pour combler nos lacunes. Patrick Tamburini est un entraîneur expérimenté et il va nous faire progresser. Un tiers du championnat est passé, certes, mais nous ne pouvons que faire mieux par la suite. Cela passe par des victoires et notamment face à des adversaires directs comme ce samedi."