Football (P2A) - Franck Walo avant de retrouver Faimes: "Aucune animosité vis-à-vis de mon ancien club"

Et jusqu’à présent, le mariage semble réussi. "Nous sommes dans le Top 5 et avons le même nombre de points mais une victoire de plus que Faimes qui est un candidat au titre. Si on dit que Faimes est costaud, on peut en dire autant de Jehay qui reste sur un sept sur neuf, sur deux clean-sheet et qui est en confiance. Le seul bémol, ce sont les blessés qui s’accumulent. Je perds actuellement un joueur par match. Mais le groupe fait face et cette situation me permet d’intégrer les jeunes du club et, ça, c’est positif."

Du côté de Faimes, qui sort d’une défaite à Braives et d’un partage face à Momalle, renouer avec la victoire paraît indispensable pour ne pas se laisser distancer. "Nous espérons évidemment ramener un maximum de points de notre déplacement à Jehay", intervient Manu Papalino. "Après le revers à Braives, nous avons bien réagi en livrant une prestation solide face à Momalle. Comme Jehay, mon noyau, qui n’est pas extensible, compte son lot de blessés mais je ne me retranche pas derrière ça pour justifier quoi que ce soit. Le groupe qui se déplacera ce dimanche sera compétitif et à même de rivaliser avec cet adversaire qui surfe sur une dynamique positive et qui dispose d’une grosse force offensive", note le coach faimois.