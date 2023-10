Football (P1) - Thomas Jadin: "Je vous garantis qu'on a du talent"

Montant de P2 au nez à la barbe de Momalle, Sart a… six fois plus de points que Fize en ce début de saison. "Mais cela ne veut rien dire, insiste le défenseur central de 24 ans. Puis, désolé, mais je pense qu’on ne doit pas trop se concentrer sur l’adversaire pour le moment. Ce qui compte, c’est uniquement Fize. Et, là, oui, on a du boulot. On donne pourtant tout à l’entraînement en semaine mais aussi en match. Et il faut qu’on arrête de dire qu’on n’a pas assez de talent. On en a, je vous le garantis. On a le niveau de la P1, c’est une certitude. Mais comme depuis des semaines, on attend sans cesse le déclic. Il va venir et peu importe l’adversaire finalement. On doit gagner à Sart ou ailleurs…"

Quel est dès lors le souci numéro 1 selon le défenseur ? "Sans accabler personne dans l’équipe, je pense que notre premier souci, c’est qu’on ne marque pas assez, dit-il. Mais ce n’est pas la faute des avants, c’est la responsabilité de toute l’équipe. On manque aussi de concentration aux moments-clé. Il faut remédier à ça au plus vite…"

De leur côté, au point de vue comptable et au vu du classement, la victoire ne doit pas échapper aux Sartois. "Fize est, d’après ce que j’entends, une équipe qui doit jouer le Top 5 et qui n’est pas à sa place. J’ai envie de le croire, mais s’ils sont à cette place, c’est que quelque chose ne fonctionne pas. Ils vont se réveiller, mais il ne faut pas que ce soit contre nous", espère le coach sartois Olivier Laffineur.

Arbitre: M. Fickers.

SART: Speder (?), Schmitz, Balhan, Stolsem, Heindrichs, Dufour (?), Sambi Lokonga, Keller, Evrard, Grosjean, Depresseux, Jakic, Vandeberg, Siffert (?), Meessen, Dohogne. Offerman, Leonard et Louras sont blessés. Vandeberg a quitté le club pour la Suisse. Collin participe au Rallye de Jalhay.

FIZE: Beaupain (voyage) et Henrot (baptême) sont retenus par des obligations privées. Ngengele et Thiry sont blessés. Eyckmans est suspendu.