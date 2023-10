Football (P1) - Mathys Leloux prend son mal en patience à Hannut: "Je vais saisir ma chance dès que je l'aurai"

Douze mois plus tard, sa blessure aux adducteurs a, certes, été moins grave, mais elle l’a empêché de pleinement s’exprimer lors des trois derniers mois. "J’ai disputé le premier match de championnat avec la P4 avant que ma blessure ne s’aggrave. J’ai dû m’arrêter durant quelques semaines tout en faisant de la kiné", se souvient celui qui était arrivé de Waremme à l’époque.

Désormais à 100%, Mathys Leloux attend son heure. Après un nouveau passage, il vient d’être sélectionné à deux reprises par Jofray Hella, ne disputant malheureusement que quelques minutes face à Tilff et Hombourg. "C’est sûr que c’est un peu embêtant mais j’ai eu des soucis physiques qui m’ont empêché de me donner à fond. Là, je reviens bien, je me sens de mieux en mieux et j’espère gratter de plus en plus de temps de jeu, confie le joueur de 19 ans. Après, c’est compliqué car le groupe est fort large avec beaucoup de bons joueurs à tous les postes. Mais je me donne à fond à l’entraînement ou dès que j’ai du temps de jeu. J’attends mon heure et je vais saisir ma chance dès que je l’aurai."

Aligné parfois au back gauche, parfois sur les flancs la saison dernière, notre interlocuteur ne sait encore où vraiment se positionner pour les années à venir. "C’est comique que vous me posiez la question car je me la pose aussi. J’avais dit à Jofray Hella que j’aurais bien voulu retourner au back, comme quand j’étais arrivé à Hannut. Mais j’ai eu du mal à ce poste en début de saison, je ne m’y sentais pas aussi bien que ce que je croyais. Du coup, à l’entraînement, je rejoue un peu plus offensivement. Oui, on peut le dire, je me cherche encore un peu. "

Il n’empêche, cette polyvalence peut aussi être un atout pour Jofray Hella, qui a relevé le défi de s’embarquer sur une attraction forte sur la foire ce jeudi, au moment de défier Aubel, une autre formation qui monte en puissance. "Une équipe physique, avec des grands gabarits et très dangereuse sur les phases arrêtées, pointe Jofray Hella, qui voit grand pour son équipe. Nous ne sommes qu’à six points de la première place… mais à cinq du premier non-descendant car je pense qu’il y aura cinq relégués. Ce serait dommage de lâcher. Car il faut continuer à engranger si on veut une saison avec un minimum d’ambition. " Avec une première titularisation pour Mathys Leloux ? Pourquoi pas finalement !

Arbitre: Hicham Dridelli, assisté de Tommy Deswysen et Sébastien Henikenne.

HANNUT: Botterman, Adrovic, Javaux, Ledure, Dokens, L.Loyaerts, L.Magnetico, Geuns, M.Magnetico, Jamart, Louis, H.Dreze, Leloux, A.Loyaerts, Fraccari. Crotteux et Cwynar sont toujours blessés.