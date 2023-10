Football (P1) - De l’euphorie après la tranche ? Pas pour Geer: "L'objectif est de terminer dans le Top 3 voire de rafler le titre"

Petit quiz pour les supporters geerois les plus acharnés: combien de points les gars de Nicolas Henkinet avaient engrangé lors de la première tranche la saison dernière ? Un indice, c’est plus que cette année. Hé oui, avec 24 unités à la même période il y a un an, les Geerois n’avaient pas décroché leur ticket pour le tour final, au contraire de cette année alors qu’ils ne comptent que 22 points. "Mais je trouve notre bilan actuel est plus solide au niveau footballistique, on domine plus les matchs, abonde Vincent Vigil Bajo. Maintenant, il ne faut pas s’écrouler… "