Football - D3 ACFF B: Le moral au beau fixe, Waremme va vivre un périple jusqu’à Meix

Il n’empêche, il est quand même plus simple de vivre pareille journée avec un moral au beau fixe comme est celui des Hesbignons, eux qui restent sur un bilan de neuf sur douze. "On s’était fixé comme objectif de remporter trois des six derniers matchs de la tranche. Et il est déjà rempli alors qu’il nous reste encore deux rencontres à disputer, savoure le mentor waremmien. On espère encore engranger, mais ce ne sera toutefois que du bonus."

Un bonus qui devra se mériter car Meix, malgré sa défaite à Richelle, a fait belle impression auprès de Thierry Raskin la semaine dernière. "Franchement, ils ont joué sans complexes, avec beaucoup de mouvements, un très bon entrejeu et pas mal de projections. Certes, ils ont un peu payé cela en deuxième mi-temps et ils n’ont pas trouvé les ressources une fois qu’ils ont été menés, mais j’ai été plutôt surpris, confie celui qui préfère ne pas s’attarder sur le classement pour le moment. Non, car il faut simplement engranger sans calculer ce que les autres équipes font. Il est encore bien trop tôt pour savoir si on doit regarder vers le haut ou vers le bas."

Le terrain de Longchamps homologué

Une autre bonne nouvelle est venue booster la confiance des Wawas puisque le terrain de Longchamps, en travaux depuis plusieurs semaines, a été homologué et pourra être utilisé dès la réception de Sprimont, le week-end prochaine. "Il est magnifique, je peux vous le confirmer, insiste Thierry Raskin. Ce sera vraiment un bel outil de travail. Le but n’est pas de s’entraîner dessus, mais bien de le garder pour les matchs puisque la P2 évoluera également dessus. " Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes du côté des Hesbignons !

Arbitre: Dylan Henrot, assisté de Mohamed Oumbarki et Dimitri Darc.

WAREMME: Javaux (nez) et Degembe (nez) sont blessés. Maglio est suspendu. Venner et Saint-Mard sont très douteux.