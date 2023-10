Football (D2 ACFF): solide, Warnant doit viser la seule victoire

Mais Warnant a prouvé ces dernières semaines qu’il était capable d’embêter toutes les équipes et qu’il savait progresser. "On reste sur un 7/9 face notamment à La Louvière et Tubize, dit-il. Et, effectivement, ce qu’on montre maintenant est solide. On développe du beau foot et on commence à trouver un vrai collectif. Il ne faut pas oublier que cette série est solide, très. Et que notre objectif reste le Top 8, pas plus. Oui, on est proche du Top 2. Mais, sur 34 matchs, avec des équipes qui ont pour certaines 900.000€ de budget, on ne peut pas rivaliser davantage. On est bien dans notre foot et on a montré qu’on était vraiment solide. Mais chaque match va rester un combat dans cette série et ce déplacement à Rebecq ne dérogera pas à la règle, j’en suis certain. On devra faire en sorte que ça passe en mettant notre bleu de travail. On sait que c’est par là qu’on gagnera en partie nos matchs. Là, on n’est encore nulle part dans la saison et on se doit d’avancer au mieux. Mais j’ai confiance en ce groupe… " Warnant n’a pas fini de faire mal, en effet.

Arbitre: Anaik Jacoby.

REBECQ: Vervondel, Demolie, Morias, Devel, Shango, Diarra, Polizzi, Van Landschoot, Zaanan, Henri, Zorbo, Kudimbana, Camargo, Depotbecker, Henri, Coulibaly, Grégoire, Valadas.

WARNANT: le noyau est disponible sauf Miezal qui est out 3 semauines. Mabanza est suspendu.