Football (D2 ACFF): Roland Tietcheu et Loris Doyen se sont souvenus du match de l'an passé entre Hamoir et Verlaine

Roland Tietcheu: mhh, j’hésite entre 0-0 et 1-1. Mais je vais dire 1-1, je suis quasi sûr. 1/1

Loris Doyen: je sais ça, c’est facile. Je dis 1-1. Je m’en rappelle fort bien. 1/1

2. Qui avait marqué les buts de la partie ?

R.T. : ouf, j’hésite. Je pense que pour Verlaine, c’est Jamar et de l’autre côté, je vais dire Yilmaz ou Messaoudi. 1/2

L.D. : Oui, hein. C’est Jamar pour nous et de l’autre côté, je pense que c’est Guilmi. 2/2

3. Un joueur avait été exclu de chaque côté. Vrai ou faux ?

R.T. : non, c’est faux. Je suis sûr de ça. 1/1

L.D. : non, non, c’est faux. 1/1

4. Votre adversaire dans ce duel avait commencé la partie. Vrai ou faux ?

R.T. : écoutez, j’aimerais pouvoir vous répondre facilement, mais j’avoue que je ne regarde jamais contre qui je joue sauf quand ce sont des amis. Donc, je vais dire faux. 0/1

L.D. : je pense que c’était le cas. Donc, je vais dire oui. 1/1

5. Qui était le capitaine dans votre équipe ?

R.T. : oui, c’était Benoit Masset. Facile, ça. 1/1

L.D. : cela doit être Oumar Barry mais j’espère qu’il n’était pas suspendu. Va pour Barry. 1/1

6. Qui était le coach d’en face ?

R.T. : c’est le papa de Youssef, Marc Segatto. 1/1

L.D. : oui, hein, c’est Raphaël Miceli. 1/1

7. Ce match s’était déroulé en septembre 2022. Quel avait été le score du retour ?

R.T. : comment oublier ça ? C’était 7-0 et j’avais vu le match depuis la tribune et ça m’avait fait mal. Surtout qu’un de nos joueurs avait été suspendu un mois à la suite de ça. Je pense que celui, entre Loris et moi, qui gagnera ce duel gagnera le match. 1/1

L.D. : on l’avait emporté 7-0 et je me souviens que j’avais aussi marqué un but.

"> Loris Doyen l’emporte 8-6 dans son duel.