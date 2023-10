Basket-ball (R2) - Waremme doit maintenir son niveau de jeu: "J'ai envie de voir une belle prestation" avoue Maxime Gaudoux

Maintenant, à domicile, tout est possible pour les Wawas. "Ce que je veux avant tout, c’est maintenir un niveau de jeu identique à celui de la semaine dernière. J’aimerais pouvoir dire une fois qu’on a été battu par plus forts mais qu’on a fait un bon match, martèle le mentor waremmien. Ce n’est pas de la prétention mais, lors de nos différentes défaites, on a toujours eu un goût de trop peu, en étant conscient de ne pas avoir performé dans un aspect du jeu. Alors, peu importe le résultat, j’ai envie de voir une belle prestation de notre part. Après la trêve de la semaine prochaine, on pourrait retrouver Cools qui a commencé à courir à nouveau alors que Bellem a repris progressivement mais ne sera sans doute pas aligné."