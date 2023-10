Basket-ball (P1) - Tom Content a "envie d’y être" et de voir le comportement de Wanze contre Alleur B

Après s’est rassurés en survolant le derby contre Hannut, les Wanzois mettront le cap sur une autre rencontre particulière en se rendant dans la salle alleuroise toujours complexe à dominer. "Nous y allons sans pression et avec l’envie d’aller le gagner, lance un Tom Content motivé, comme ses troupes. J’ai vraiment envie d’y être et voir comment nous allons nous comporter. Une victoire nous permettrait de faire une belle remontée au classement mais un revers en déplacement ne serait pas dramatique. Maintenant, on a su garder l’intensité et le rythme du derby pendant la semaine et nous avons un coup à jouer. "