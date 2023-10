Basket-ball (P1) : Hannut s’effondre dans le money time

En quête de rachat, les Hannutois s’appuyaient d’entrée sur Bielen profitant de l’absence de Bollaers dans la raquette. Les Hesbignons étaient donc directement dans leur match d’autant que Lambert claquait à son tour 8 points (14-9). Et tout au long de la partie, des joueurs prenaient feu, comme Hubert dans le 2e quart ou encore Bisschop pour faire 40-32 à la pause. Et si le tour de Materne venait (55-46), le money-time était mortel pour des locaux ne rentrant plus rien alors que les visiteurs passaient devant sur une pluie de lancers.