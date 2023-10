Basket-ball - Haneffe encore et toujours déforcé pour aller à Nivelles: "Je suis frustré"

Et pour comprendre le mentor haneffois, un coup d’œil à l’effectif est nécessaire. "Mardi dernier, nous avons donné congé à tout le monde pour préserver les organismes. Puis, les entraînements de jeudi et mardi ont été très bons avec un groupe vraiment en place et motivé, même si nous n’étions que peu. Jeudi, on a appris une nouvelle succession de mauvaises nouvelles. Outre un Delvosalle qui n’a pas su s’entraîner comme Tassin qui était à Hong Kong ces deux dernières semaines, on a perdu Georgery sur blessure. Puis, on a appris que le test sur la cheville de Ewbank était négatif et qu’il faudrait composer aussi sans lui. On a alors vu la frustration se marquer et même se transformer en déception, dit-il. Nous avons tous eu du mal à accuser le coup. Se dire qu’il faut encore prendre la route à 7 contre une équipe qui évoluera à domicile le couteau entre les dents pour se sauver, c’est difficile. Nos chances sont réduites et on se dit qu’il n’y a qu’une chose à faire, attendre et espérer être complets contre Ninane par la suite."