Basket-ball: Comblain s’incline avec les honneurs face à Ostende en Coupe de Belgique

Ce vendredi soir, Comblain recevait en effet Ostende, la meilleure formation du royaume, pour la deuxième fois en trois ans dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe. De match, il en aura été question durant quinze minutes. Bien plus que lors dernière confrontation, qui avait été arrêtée à la pause en raison de la condensation (37-64).

Bien dans leurs baskets, les Comblinois, qui sont toujours invaincus en TDM1, entament idéalement la partie. Iarochevitch et Princen font mouche dans la raquette avant que Rondoz ne plante une bombe au périmètre (15-12). De quoi mettre le petit Country hall en ébullition. Mais les Côtiers résistent, notamment via Van Rossom et le Hutois Gillet. Après dix minutes, les Comblinois tiennent plus que tête aux champions en titre (21-21). Si bien que dans le deuxième quart, les gars de Ludo Humblet repassent même devant à 26-23 après un panier au périmètre signé Goémé. Rondoz se crée même le luxe un contre sur un shoot de Buysse. Mais Ostende n’est pas le taulier belge pour rien. Alors que Djergja fait son chaud sur le banc, son équipe monte en puissance face à une formation comblinoise courageuse défensivement. Les trois bombes coup sur coup de Mennes refroidissent quelque peu les Comblinois qui subissent un 0-15 (28-44). Offensivement, le Mailleux peine à trouver les solutions. À l’image de Goémé et Princen, les artificiers liégeois, limités à seulement huit unités en vingt minutes.

Cela ne pardonne pas. Surtout qu’en deuxième période, les Côtiers font joujou derrière les 6,25m. Gillet, Jefferson et Nembhard s’offrent ainsi trois bombes (33-58). En face, seuls Lhoest et Princen stoppent l’hémorragie (44-68). Dos au mur, Comblain voit Ostende augmenter son viatique à 51-85 après un nouveau panier à trois points de Mennes, décidément très en verve. Mais porté par leurs supporters, les Comblinois se battent jusqu’au bout pour offrir un money-time de belle facture où Ostende écopera même de deux fautes techniques distillées par Monsieur Beck. Sans surprise, Ostende l’emporte aisément 64-101.

Deuxième revers de la saison en match officiel pour Comblain qui s’en va de la Coupe de Belgique la tête haute. Le Mailleux sera déjà de retour dimanche, en championnat cette fois, avec la réception de Melsele.

QT: 21-21, 30-49, 47-74.

COMBLAIN: Malempre, Lesuisse, Goémé, Giebens, Princen, Rondoz, Rondoz, Bodson, Matisse, Iarochevitch, Lhoest.

OSTENDE: Nembhard, Buysse, Mennes, Van Rossom, Tass, Pintelon, Verstraete, Diop, Jefferson, Gillets, Ahmad.