11 mois après sa grave blessure, Tom Boulenger est de retour avec Stockay (D2 ACFF): "Une rééducation sans accroc"

Depuis la semaine dernière et sa montée au jeu contre Rebecq, c’est donc chose faite. "J’étais comme un gamin quand j’ai refoulé la pelouse. J’avais évidemment un peu d’appréhension mais je n’ai pas ressenti la moindre douleur. J’avais un gros bandage autour de ma cuisse et tout s’est parfaitement déroulé, glisse le Liégeois avant de revenir sur sa rééducation. J’ai travaillé comme un fou pour revenir. C’était très long mais j’ai pu progresser au niveau de mes points faibles. Je me suis rendu tous les jours à la muscu. Pendant plusieurs mois, j’allais trois fois par semaine chez la kiné, durant presque deux heures."

De quoi progresser au niveau du mental. "Là, j’ai été servi, rigole l’intéressé. Je savais que je pouvais y arriver si je ne lâchais rien et que j’étais rigoureux dans ma rééducation. Finalement, il n’y a pas eu le moindre couac. Je sais d’où je reviens mais je ne dois pas aller trop vite en besogne. Je ne suis évidemment pas encore à 100% mais je suis confiant : ce sera le cas dans les semaines à venir."

Kitoko comme guide

Blessé également le 13 novembre à Acren, Ritchie Kitoko apporte son expérience au jeune médian défensif. "Il me soutient depuis le début. Il se retrouve un peu en moi, explique Tom Boulenger. On discute tout le temps, il m’épaule et me guide. Il est d’ailleurs à côté de moi aux vestiaires, c’est aussi grâce à lui que j’en suis là maintenant."

Arbitre : Amaury Requier, assisté de Clément Dubuc et Maria Etienne.

STOCKAY : Senakuku est suspendu alors que Pirotton est blessé. Bernier a repris la course mais est encore trop court. À noter que Boseko et Bakjia sont de retour.