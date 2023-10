Tennis de table (P2) - Patapongistes a reculé pour mieux sauter: "La P1 dans 5 ans"

Une courte défaite contre Prayon

Auteur d’une victoire et d’un partage depuis l’entame du championnat, Patapongistes ne jure que par le maintien. "Au vu de la série, notre maintien ne fait quasiment aucun doute car toute l’équipe se complète très bien. Je pensais qu’il allait nous falloir plus de temps mais j’ai été agréablement surpris de notre adaptation, poursuit le gaucher qui s’est incliné, avec ses coéquipiers, d’une courte tête face à Prayon la semaine dernière. On peut même avoir quelques regrets. Tout s’est joué sur un set et cela démontre que nous avons bel et bien le niveau de cette division. C’est la première fois depuis cinq saisons que nous n’avons pas la moindre pression. On joue vraiment pour prendre du plaisir."

De quoi nourrir de belles ambitions pour les saisons à venir. "La P1 reste clairement dans un coin de notre tête, le club espère y rejouer dans les cinq ans. On va d’abord se stabiliser quelques saisons en P2, avant de voir plus haut" précise Romain Helas. Reculer pour mieux sauter: une expression qui sied donc à merveille aux Patapongistes.