Tennis de table - Mené 5-7 par Saint-Georges B, Bettincourt s’offre le choc régional et une bouffée d’oxygène

Elles sont toujours spéciales, les rencontres entre Bettincourt et Saint-Georges. D’abord, parce que les deux clubs ne sont séparés que de quelques kilomètres et puis, surtout, parce que tous les joueurs se connaissent depuis des lustres. Mais c’est la première fois qu’un tel derby se déroule en Wallonie-Bruxelles. Et, comme de coutume, le suspense fut au rendez-vous . "On a très bien démarré la rencontre puisque nous menons 4-6, explique Alain Simon. Malheureusement, le tournant du match, c’est ma défaite à la belle contre Antoine François."