Le très beau geste fair-play du pongiste Mathis Libert (13 ans) face à Wanze en P1: "Malheureusement pour lui, sa sportivité n'a pas payé"

La rencontre entre l’Astrid et Wanze, en P1A liégeoise, a été marquée par un geste d’une sportivité exemplaire. "Alors que le score était de 7-8 en notre faveur, Lionel Schille affrontait le jeune Mathis Libert (13 ans) pour terminer la soirée, explique Ronny Ceulemans. À la belle, Lionel était mené 9-5 quand l’arbitre, Quentin Hennes (NDLR: un pongiste de l’Astrid), lève sa main pour signifier deux balles, alors que Lionel avait fait un coup gagnant." Sans hésiter, le jeune pongiste de l’Astrid accorde le point au Wanzois. "Au final, Lionel gagne son match 12-10 et nous remportons la rencontre 7-9. Je tiens surtout à mettre en avant la sportivité de Mathis car il aurait pu ne pas donner le point et cela aurait sans doute changé la physionomie de la fin du match. Malheureusement pour lui, sa sportivité n’a pas payé, concède Ronny Ceulemans. Je le connais depuis quelques années et ce petit gars est en pleine progression. Il sera très fort dans les années à venir."