Jogging: les Côtes du Dragon pour suivre le challenge Cours La Province

Le challenge Cours La Province reprendra sa course ce dimanche matin à St-Georges avec les fameuses Les Côtes du Dragon. Douzième du nom, cette course est devenue un classique du challenge. Deux courses sont de nouveau au menu avec une 5,6 km et une 11 km. " On a gardé le même parcours pour la première course mais on est revenu aux fondamentaux pour l’autre, narre Hervé Maurissen, un des organisateurs. Le parcours sera celui des débuts. Il sera donc plus varié mais aussi plus dur avec un passage par St-Georges, Sur-les-Bois etc. "