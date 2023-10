Braives 1 – 3 Oudler

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Braives. Les filles de Cécile Ibanez viennent d’enchaîner une triste neuvième défaite de rang face à Oudler. Et si les scores deviennent encourageants, le premier point n’est pas encore à l’horizon.

Provinciale 2A

Grâce-Hollogne 1 – 1 Waremme

Après six semaines de championnat, Waremme possède déjà 16 points. Et avec ce brillant partage contre Grâce-Hollogne, les Wawas savent qu’elles peuvent déjà jouer le sommet du classement général. Pourtant, ce nul laisse un goût mitigé à Maxime Raskin. "Au vu de la physionomie de la rencontre, on aurait sans doute mérité la victoire. Elles marquent sur leur seule occasion de la première mi-temps, et nous en ratons pas mal en seconde. La suite du championnat va probablement conditionner le reste avec des équipes normalement à notre portée…"

Jehay 3 – 0 RU Hutoise

Suite au partage de Grâce-Hollogne, c’est Jehay qui fait la bonne affaire au championnat en prenant la tête du classement grâce à sa belle victoire contre la RU Hutoise. "Ce n’est plus comme la saison passée, apprécie le T1 Thierry Nardese. Les joueuses qui ne savaient pas que le ballon était rond ont désormais le potentiel pour être titulaires. Contre Huy, si on mène 8-0 à la mi-temps, il n’y a rien à dire. Cette position de leader au général est encourageante pour la suite. "

En face, Kristopher Songo Madoudou n’appréciait que très peu la mentalité de ses joueuses. "Elles ont été trop relâchées et n’ont pas pris la rencontre au sérieux. C’est dommage car ça nous oblige à remporter la rencontre du week-end prochain."

Verlaine 11 – O Oreye

Grâce à une plantureuse victoire, Verlaine retrouve le sourire après plusieurs semaines compliquées. "La première mi-temps était plus compliquée, appuie justement Julien Konieczny. En deuxième période, nous avons fait bien plus circuler le ballon et ça a payé. Les dernières semaines ont fait du mal, il faudra confirmer contre Fraiture FC très prochainement avec un succès."