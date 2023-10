Cyclo-cross - Juline Delcommune était en pensées avec Jules pour son nouveau titre FCWB: "Il est devenu une nouvelle force"

Avec ce grave accident en plein sprint, sur le Triptyque Ardennais des cadets. "Dans son malheur, il a eu beaucoup de chance car il est pratiquement redevenu un enfant"normal", il a énormément progressé en très peu de temps. Je pense que le fait qu’il soit sportif et jeune a joué beaucoup. Même si le chemin est encore très long, j’ai confiance en lui: il a beaucoup de courage. Il se bat beaucoup. Ce ne sont pas les mêmes objectifs qu’avant mais il a d’autres préoccupations, ses séances de kiné sont aussi dures qu’un entraînement intensif en cross pour lui mais il se dit qu’avec toutes ses séances de renforcement musculaire, d’exercices de souplesse, il reviendra plus fort qu’avant. Car il s’est donné l’objectif de revenir à la compétition d’ici septembre 2024."

Le grand soutien de Jules

Jules était encore à ses côtés, le week-end dernier, à Libramont. Où Juline s’est à nouveau imposée. "C’est toujours très rassurant de le revoir à mes cyclo-cross au bord du terrain car Jules était un grand repère pour moi lors des reconnaissances d’avant course. À Libramont, il est même venu avec moi sur le circuit pour me montrer les bonnes trajectoires et j’avoue que j’ai beaucoup mieux roulé techniquement. C’est peut-être psychologique mais il m’aide beaucoup même lors des entraînements. Jules est devenu une nouvelle force ! C’est aussi pour cela que je m’entraîne à n’importe quelle heure de la journée car je me dis que c’est une chance d’être sur un vélo."

Ses journées sont effectivement bien remplies actuellement. "Je suis en période de stage à l’école (NDLR : assistante en pharmacie). Je me lève donc à 6h30 pour m’entraîner avant le boulot et, après, au soir. Je ne vois pas vraiment le soleil de ma journée ! Mais une chose est certaine, j’aime mon sport. Je continuerai de me donner tous les moyens possibles pour réussir."