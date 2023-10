US Awans B 34-ABC Waremme B 60

Toujours invaincus, les Wawas ne sont pas tombés dans le piège liégeois avec, directement une défense de fer pour imprimer le tempo voulu à la rencontre. À la pause, 23-39, tout était déjà dit et on attend des duels plus compliqués pour les Hesbignons en mode mineur pendant le 2e acte.

QT : 7-16, 16-23 (23-39), 3-8 (26-47), 8-13.

WAREMME : Mallegol 10, ChabotH 8, Geradon 9, Pétry 7, Ceulers 19, Bonnèchere 4, Genot 2, Chabot M 6.

RBC Wanze C 90-BC Hannut C 39

Rencontre particulière dimanche dernier avec, pendant 10 minutes, les deux équipes qui restaient au coude à coude. Face à David, Vanherck répondait avec un 16-13 au marquoir laissant espérer du suspense. Mais, dans le 2e quart, tout allait très vite avec des locaux prenant feu à l’image d’un Diet claquant 5 bombes consécutives avant de rejoindre les vestiaires. La rencontre était pliée car, dans la continuité, c’est Vandewalle qui allumait pour éviter tout espoir d’Hesbignons qui auraient mérité mieux… mais qui ne pouvaient que constater les dégâts au coup de sifflet final.

QT : 16-13, 29-5 (45-18), 21-7 (66-25), 24-14.

WANZE : Magnée 7, Vandewalle 15, Filbiche 4, Tutelaire 12, Gilmart 0, Warenghien 2, Jadoul 8, Lecomte 0, David 12, Diet 28.

HANNUT : Pirnay 4, In’t Groen 5, Lefevre 6, Plainevaux 7, Golenvaux 8, Vanherck 9, Mucyo 10, Dyl 11, Stemgee 12, Delvaux 13, Gillis 14, Materne 15.

Série B

BC Tores Liège B 43-Espoir Hamoir 105

Démonstration des Rats dans ce match à sens unique ou Gilkin mettait directement le feu aux poudres puis L Pire allumait à distance. Etouffant de plus en plus des locaux, le groupe de G Pire continuait son envolée avec un Gilkin passant la barre des 100 points.

QT : 12-25, 10-28 (22-53), 4-19 (26-72), 17-33.

HAMOIR : G Pire 0, Quinten 11, T Pire 13, Quintart 8, Lejeune 18, Michel 2, Gilkin 26, Coumanne 8, Haesen 10, Pire L 9.

RBC Awans C 64-ABC Waremme C 75

Très belle victoire des troupes de William Scott dominant les deux côtés du terrain. "Une rencontre sérieuse de notre part avec une avance qui a dépassé les 20 points avant de faire tourner tout le groupe. Vraiment positif pour la suite", nous confiait le coach.

Série F

Rebond Neuville 67-BC Sprimont E 49

Première victoire de la saison du Rebond qui a débuté cette partie sur les chapeaux de roue via un 17-6 bien tassé. Une défense de fer et, devant, Hendrix, Devolder puis un Godyn impérial pendant toute la rencontre mettaient le train sur de bons rails. La suite de la rencontre n’était plus qu’une question de gestion.

QT : 17-6, 18-19 (35-

NEUVILLE : Pizziferri 6, Hendrix 15, Devolder 4, Godyn 21, Vanstraelen 4, Jamart 4, Delens 5, Vanderheyden 0, Rorive 14, Lucas 2.