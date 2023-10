Basket-ball (P1) - Hannut va-t-il rebondir face à ses anciens pensionnaires de Grâce-Hollogne ?

Maintenant, le calendrier n’est pas simple pour les Hannutois puisque c’est une équipe de Grâce-Hollogne on ne peut plus talentueuse qui débarquera ce vendredi. "On connaît tout le talent dans cette équipe qui vient de subir deux revers de manière inattendue et qui viendra sans doute le couteau entre les dents, résumait le président Lambert. Maintenant, nous nous devons aussi de réagir, que ce soit sur le terrain ou dans l’attitude. Tout le monde en est conscient. L’entraînement de mardi a été de qualité et, même s’il a fallu composer avec des absences jeudi, on espère que tout le monde sera bien au poste pour ce duel où, je pense, nous aurons notre mot à dire. "

Car, même si les Hesbignons s’étaient inclinés à domicile contre ce même adversaire en Coupe AWBB, on espère une réaction positive. Même si le duo composé des anciens Verts Bollaers et Blanchy risque de faire mal et sera à surveiller comme le lait sur le feu, Hannut croit en sa chance. "Thomas Hubert sera de retour, Dimitri Sauvenier aussi… ce qui nous donnera plus de possibilités qu’à Wanze."