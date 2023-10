Basket-ball (Coupe de Belgique): Comblain va-t-il résister face à Ostende vendredi soir ?

Un conseil à suivre car on attend donc vraiment la grande foule pour ce match d’exception. Face à la trentaine de supporters visiteurs, on a hâte d’entendre le kop des supporters comblinois pousser les troupes de Ludovic Humblet. "On ne va pas se voiler la face et espérer briguer la victoire, le but sera de tenter de tenir le plus longtemps possible tout en permettant à tout le monde de vivre ce moment incroyable. Il faut se rendre compte de la chance incroyable que chacun aura de croiser la route d’un tel adversaire. Il y a deux ans, nous avions pris une leçon de basket en 20 minutes, l’année dernière, nous avions abordé le match avec une autre mentalité et nous avions encore été dans la partie à la pause. On a évidemment préparé certaines choses pour tenter de tenir aussi le choc cette année, sans oublier nos priorités. "

Car le programme des Comblinois est chargé puisqu’ils joueront encore, dimanche, en championnat à domicile contre Melsele. "Et c’est la priorité car, si on gagne cette 5e rencontre, nous ferons un grand pas pour intégrer la poule A lors du 2e tour et, donc, tourner directement le dos à la lutte pour le maintien. Un dimanche important aussi pour le club puisque plusieurs équipes évolueront les unes après les autres. Maintenant, il est aussi très clair que tout le monde veut profiter de ce match de gala, moi en premier car je coacherai contre mon idole au coaching, ce que je n’avais pas fait il y a deux ans puisque j’avais laissé cette chance à mon assistant de l’époque", concluait Ludovic Humblet.