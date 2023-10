Athlétisme - Même si elle n'a pas réalisé les minima, Chloé Herbiet a son ticket pour l’Euro 2024 sur… semi-marathon

Et cette qualification est tout simplement historique puisque la Marchoise d’origine est la première athlète du WACO à se qualifier pour un Euro d’athlétisme en individuel. "Normalement, aux championnats d’Europe, il y a un marathon, mais pas de semi. Dès 2024, ils vont changer les choses dans l’idée d’attirer plus de monde, ajoute Thomas Vandormael. Il faudra dès lors voir si on y va pour le 10.000 mètres (NDLR: ce qui n’est pas encore certain) ou sur le semi-marathon. Après, un semi peut être une bonne chose, tout pile deux mois avant les JO de Paris. " Une compétition à laquelle rêve de participer celle qui habite désormais à Huy. Et c’est plutôt bien parti !