Volley-ball (Ligue A): Défaite logique pour Waremme battu 3-0 à Maaseik

Ainsi dans un premier set équilibré (7-7) après un point acquis après une belle récupération à même le sol de Cocchini, un service dans le filet redonnait l’avantage à un Maaseik qui n’en demandait pas tant. Viatique suffisant pour clôturer par la suite ce premier set à 25-16.

Même scénario dans la seconde manche avec de nouveau deux équipes qui n’arrivaient pas à prendre le dessus. Waremme, bien dedans rendant coup pour coup, restait dans le sillage des Limbourgeois (10-9) avant qu’une nouvelle fois, sur un service dans le filet, Maaseik s’échappait un peu (13-10) obligeant le T1 Wawa à prendre un temps mort qui s’avérait totalement bénéfique puisque les Bleus revenaient à 14-13 et encore 20-20. Une nouvelle fois, un détail, ici sur un service puissant adverse, le ballon stoppé par le filet retombait pourtant dans le camp wawa. Ce tout léger avantage permettait à Maaseik d’empocher la seconde manche.

La troisième et dernière s’avérait plus compliquée pour Waremme qui, sans rien lâcher, ne pouvait cependant pas réellement inquiéter Maaseik et entériner une deuxième défaite en championnat.

Sets: 25 – 16, 25-21, 25-21

WAREMME VOLLEY: Klinkenkerg, Van Loon, Cosemans, Baetens, Fafchamps, Abinet + Van Looveren R., Cocchini, Laenen, Lechien, Van Looveren B., Perin, Vandooren