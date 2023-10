Manon Humblet est de retour avec la R2 de Haneffe: "J'étais pressée et stressée"

Au niveau provincial, on a vu un derby se tenir dans la salle de Haneffe avec la venue de Neuville. Invaincues, les visiteuses ont continué sur leur lancée pour décrocher un 5e succès et s’isoler au sommet de la hiérarchie avec Alleur. Par contre, la salle de Herve-Battice a fait très mal à nos couleurs. La P1 de Haneffe s’y est inclinée de 10 points avec un 3e quart décisif perdu 22-12. Puis la P2 de Villers y a subi un revers important 86-31. "Une superbe équipe de Herve trois crans au-dessus de nous et dont les joueuses se trouvent les yeux fermés. Même à 6, elles ont tenu pendant 40 minutes avec une belle réussite", explique Claude Vancausbroeck.

Pour la présentation des équipes du club, les dames de Braives (P3) ont sorti une belle prestation contre Haut-Pré, décrochant un 3e succès positif.

"On propose vraiment de belles choses par moments et on voit les progrès. C’est un début de saison plus que positif", notait le coach Pirlet.

Enfin, toujours en P3, les Hannutoises ont encore affolé les compteurs pour rester invaincues dans leur série.