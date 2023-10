Football (P2A): l"élève Quentin Wera battra-t-il le maître Marc Segatto samedi soir ?

Marc Segatto, Quentin Wera, vous êtes souvent un contact l’un avec l’autre ?

Wera: on est resté en contact oui depuis que Marc a quitté Verlaine. On s’apprécie beaucoup. Je sais ce que Marc m’a apporté comme joueur. Et je ne l’oublie pas. Il aura marqué ma carrière et ma vie. J’apprécie le coach mais aussi l’homme.

Segatto: oui, on est toujours resté en contact. On se téléphone encore plus souvent depuis qu’on évolue dans la même série pour prendre des infos sur les autres.

Tactiquement, on risque d’assister à un match dans le match, non ? Avec un petit avantage pour Quentin qui connaît bien le coach Segatto alors que Wera, lui, ne fait que commencer ?

Wera: je ne sais pas même si je pense savoir comment il va jouer (rires). Un bon vieux 4-5-1 comme il l’aime (rires). L’expérience de Marc est énorme. C’est clair. Il va falloir être surprenant en effet même si sincèrement, la tactique ne fait pas tout.

Segatto: moi, je le vois bien jouer en 4-4-2. Oui, il sait sans doute plus que moi comment je joue, mais méfiez-vous. Je suis allé voir son équipe trois fois cette saison et je pense savoir beaucoup sur sa formation et sa façon de jouer.

Vous vous êtes côtoyés très souvent pendant près de dix ans. Vous avez vécu des choses de fou ensemble avec notamment 4 montées. Il y a bien une anecdote, là-dedans, non ?

Segatto: j’ai vécu des moments dingues avec Quentin dont le penalty à Tilleur nous envoie en D2 ACFF par exemple. Il y a aussi la fois où son père, mon ancien président, me sonne pour savoir si son fils jouerait bien le week-end dans un gros match face à Longlier dimanche. Je lui ai dit oui, puis je ne l’ai pas repris. Mais c’est normal: on jouait samedi en fait (rires).

Wera: je me souviens d’une fois où un 14 août, on avait entraînement et on avait envie de faire autre chose que ça. On avait alors réservé un paintball avec l’équipe. On est arrivé à l’entraînement et on l’a dit au coach qui s’est emballé mais nous a compris. On a fait une moitié d’entraînement, puis… un paintball quand même. Ça, c’est Marc Segatto (rires).

À quel genre de match faut-il s’attendre samedi soir ?

Segatto: Quentin aime le beau foot, moi aussi. On va voir un beau match. Mais comme il parait qu’on a une équipe fort défensive, on ne va pas voir beaucoup de buts (rires).

Wera: ce sera un beau match car je veux que mon équipe offre du spectacle aux gens qui la voient. Mais quoi qu’il arrive, après coup, on boira un verre à la buvette sans trop se chauffer au bord du terrain (rires).

Un prono ?

Segatto: un petit 2-0 pour nous vu qu’on encaisse peu mais qu’on marque difficilement (rires).

Wera: allez, un 0-1. Ce serait sympa de gagner contre Marc.