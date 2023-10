Hamoir: un retour

Pour défier Verlaine, Biersard reste blessé. Dianda est suspendu alors qu’Augugliaro rentre de suspension.

Stockay sans Senakuku

Pour affronter La Calamine, Pirotton (ménisque) est indisponible. Senakuku sera, lui, suspendu. Bakija et Boseko ne sont plus blessés et de retour. Bernier a repris la course mais est encore trop juste.

Verlaine: trois absents

Pour affronter Hamoir, les Taureaux ne pourront pas compter sur Lomba (suspendu) ainsi que sur Reciputi et Ramadani, toujours blessés.

Warnant: deux forfaits

Pour aller à Rebecq, Mavuba (pied) est incertain. Miezal (déchirure) est forfait. Mabanza est suspendu. En amical, Warnant a défié Visé, qui alignait un mixte. Warnant l’emporte 1-2 via Mabanza et Miévis.

D3 ACFF

Wanze/BO: l’hécatombe continue

L’infirmerie de Wanze/Bas-Oha continue de s’agrandir. Ainsi, Mottet (ligaments croisés), Moulin (déchirure), Pessotto (élongation), Pianetti (cheville), Gilson (genou), Moureaux (adducteurs) sont blessés, alors que Thomas Honnay est suspendu. "Je devrais peut-être récupérer Henrotte et Chabot" souffle Jean-Yves Mercenier.

Waremme: Javaux blessé

Petite tuile pour les Wawas, puisque Simon Javaux est blessé alors que Maglio est, lui, suspendu.

Union Hutoise sans son buteur maison ?

Pour le choc face à Habay-la-Neuve, l’Union Hutoise se déplacera sans Messaoudi, Hubeaux et Espeel, blessés. "Malheureusement, Curtis Kabeya est pour le moment incertain, il a reçu un coup" glisse David Pauly.

Provinciale 1

Hannut: deux blessés

Pour recevoir Aubel, Jofray Hella ne pourra pas aligner Cwynar et Crotteux, blessés. "Le reste du noyau est disponible" se réjouit le coach.

Fize: victoire à Lensois

Succès en amical pour Fize mardi à Lensois, 1-4. Mayanga (2) Picchietti et Piccoli se sont partagés les buts. Ngengele s’est à nouveau blessé aux ischios. Eyckmans n’a joué que 15 min

Geer: Georges de retour

Blessé depuis plusieurs semaines, Sam Georges effectue son retour. Il a même disputé trente minutes, mardi, en amical contre Jodoigne (4-4).