Basket-ball (dames): les Verlainoises font tomber Haneffe en P2

Et ce derby allait permettre de changer l’ordre des choses car, dès les premiers échanges, l’expérience et l’application de Fule et ses filles allaient faire merveille. Byloos Doyen rentrant directement une bombe alors que Paquot était dans tous les bons coups, le secteur offensif visiteur faisait mouche alors que la défense était tout simplement décisive.

Un véritable enfer pour les locales de Borsu qui devaient se contenter de deux paniers de plein jeu sur le premier quart, un d’Evrard et l’autre de De Craecker. Et si le marquoir n’indiquait que 4-11 à la pause, l’envolée visiteuse continuait de la sorte avec une mi-temps atteinte sur le score de 16-31 et des Verlainoises dans une excellente dynamique.

Noémie Tonneau en forme

Pour changer la donne, il fallait une reprise impériale des Haneffoises mais, pas de suspense en perspective car Tonneau mettait ses 6 points dans le 3e quart alors que la bombe de Fule permettait aux visiteuses d’atteindre les 20 points d’avance avec un 28-47 avant un dernier quart d’une autre dynamique.

En effet, Haneffe allait enfin lâcher les chevaux alors que les visiteuses multipliaient les rotations. Avec Chuffart à distance, Berghmans puis Evrard connectaient également pour enchaîner les paniers. Ainsi, les locales amorçaient une remontée dans leur quart le plus abouti. Mais, pas vraiment de panique dans le camp de Verlaine. N Debatisse et une nouvelle bombe de Fule permettaient de fixer les chiffres, positifs pour une équipe de Verlaine faisant tomber, logiquement, pour la première fois de la saison, les anciennes leaders de la série.

Dans la division, il ne reste donc plus que Waremme (4 sur 4) et Herve-Battice (4 sur 4) avec un score parfait. Le championnat va être passionnant!

QT: 4-11, 12-20 (16-31), 12-16 (28-47), 16-6.

HANEFFE: Evrard 12, Boufflette 3, Dernier 2, Keutiens 2, Berghmans 10, de Craecker 4, Chuffart 5, Lemoine 4, Neufcour 0, Abelshausen 2.

VERLAINE: Joannes 3, Huby 0, Lallemand 5, Tonneau 6, Fule 6, Paquot 14, Byloos Doyen 7, Debatisse N 11, Debatisse M 1.