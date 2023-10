Volley-ball - Maaseik - Waremme, un duel fratricide pour Pierre et Martin Perin

Une situation classique pour le président de Waremme, Vincent Perin, qui, verra peut-être ses deux enfants s’affronter ce soir. "En tout cas, je suis certain de gagner demain (NDLR: lire ce mercredi) ou de perdre suivant le côté où l’on regarde. Ce n’est pas la première fois et comme je le dis régulièrement: que le meilleur gagne."

De fait. Mais face à un adversaire des plus coriaces, toujours en recherche d’un titre qui lui échappe depuis quatre ans, il est évident que ce ne sera pas des plus simples. Une équipe cosmopolite à souhait avec pas moins de neuf nationalités différentes, de l’Espagne à Croatie en passant par le Finlande ou la Tchéquie. De nouveau aussi avec de la taille puisqu’il y a quatre "double mètre" dont notre ex-Waremmien Elias Thys. Après une très belle campagne qualificative pour Paris 2024, même si elle a échoué sur le fil face à la Bulgarie, il aura à cœur, avec Martin Perin, d’affronter les Bleus.

"C’est vrai qu’en face, c’est une équipe qu’on ne présente vu son palmarès. Là, elle entre dans le circuit du championnat. Il faut préciser, ajoute le président, qu’il y a eu pas mal de changement chez eux, qu’il faut trouver les automatismes. Comme chez nous, même si on ne peut comparer les deux équipes. En tout cas, je reste toujours confiant car nous les avons déjà battus dans le passé et même si nous avons connu la défaite à Achel, on peut les surprendre. Nous y avons sorti un excellent premier set. Quand bien même on a détricoté par la suite, on a encore vu de bons passages. Si on parvient à sortir la même intensité que lors de la première manche et si on parvient surtout à garder le rythme, pourquoi pas ?"

Pour cette rencontre, Pierre Perin a reçu le feu vert médical. Il rentre donc dans l’effectif de Fred Servotte pour peut-être assister à une belle joute intrafamiliale.