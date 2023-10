Un naufrage complet à Hannut (P1): "Le constat est navrant"

Alors que les locaux enchaînaient les paniers, exultaient sur chaque action et montaient même en provocation après chaque réussite, les Hannutois ont baissé la tête et les bras, laissant les artilleurs locaux prendre des tirs sans contestation.

Alors que le collectif sucrier était omniprésent, l’individualisme s’est installé dès le deuxième quart dans le rang de Verts démunis. Materne a beaucoup tenté pour essayer d’alimenter la marque mais sans construction, des joueurs comme Dibenedetto ont été en manque complet de réussite et d’autres ont tout simplement disparu de la circulation à l’image des phases collectives qui auraient pu permettre de stopper l’hémorragie.

En deuxième période, tout le monde était résigné à l’image de l’absence du moindre temps mort pris pour tenter de réduire l’addition. Hannut a simplement accepté son sort même si, après la rencontre, tout le monde était conscient qu’un changement immédiat était nécessaire.

Dans ce contexte, on remarque encore plus l’absence de Goffin. L’ailier au caractère bien trempé aurait assurément poussé un coup de gueule à un moment pour tenter de créer une réaction. Mais, depuis le banc, impossible d’avoir ce même impact. "Et on n’attend pas un retour de sa part avant dans 6 semaines, glissait le président. Il est le cœur et l’âme de notre équipe. Ce rôle, quelqu’un doit aussi le reprendre et le plus vite possible. Maintenant, si le constat est navrant, je continue à penser qu’avec la bonne mentalité, on a les armes pour rebondir, même contre Grâce-Hollogne!"