Sam Pirlet (Oleye), buteur face à Lensois en P3A: "Généralement, je les mets toujours à côté"

Dans le monde du ballon rond, il y a deux types de joueurs. Dans un premier temps, les magiciens, les as du dribble. Ceux qu’il est demandé d’arrêter par les coachs adverses. À l’image d’un Florian Devalet. Et puis, il y a les soldats, sans qui les magiciens ne pourraient sans doute jamais briller. Et Sam Pirlet fait sans aucun doute partie de cette deuxième catégorie de joueurs. Le milieu de terrain d’Oleye effectue un nombre impressionnant de kilomètres sur le terrain, à ratisser les ballons. Alors, quand il se retrouve face au goal, le manque de lucidité lui fait parfois louper son dernier geste. Mais contre Lensois, c’est bien lui qui a eu le dernier mot pour donner l’avance à son équipe et ainsi ramener trois précieux points. " Pourtant, généralement, je les mets toujours à côté , s’esclaffe le milieu de terrain. Depuis que je suis à Oleye, j’ai déjà marqué une fois en amical, une fois en Coupe, mais jamais en championnat. Alors, ce but a une saveur particulière. "