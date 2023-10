Pour une fois, la chance a souri à Lensois qui remporte la première tranche en P3A: "Le championnat sera serré quoi qu'il arrive"

Lensois, réellement l’unique favori ?

Et si le portier s’est excusé, il faudra voir avec combien de semaines de suspension il va s’en sortir. Mais le plus préoccupant n’est peut-être pas là pour Lensois. Certes, l’équipe termine en tête en ayant mis une raclée à son dauphin. Cependant, face à Wanze/Bas-Oha B et Oleye, les Hannutois se sont fait bousculer. Preuve que leur statut de favori mis contre leur gré sur le front n’est peut-être pas si évident que cela. "Je l’ai toujours dit, s’exprime d’ailleurs l’entraineur. Le championnat sera serré quoi qu’il arrive et je peux vous assurer que le champion n’aura pas six points d’avance en fin de championnat."

Et avec cette qualification en poche, Lensois va devoir vaincre une petite malédiction. Allez voir dans vos archives ces 8 dernières le nombre d’équipes championnes en P3A après avoir remporté la première tranche, et vous comprendrez très facilement que rien n’est finalement joué pour le groupe de Patrick Bonomi. En attendant, l’équipe est au tour final et fait donc déjà mieux que lors de la saison 2022-2023.