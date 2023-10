Natation - Grace Palmer et Camille Henveaux verront l’Euro de Bucarest: "Une belle surprise"

Et pourtant, en se rendant dans l’est de la France, les deux athlètes ne s’attendaient pas forcément à de pareilles performances. "J’ai repris les entraînements il y a deux mois et cette première compétition était plutôt pour le fun", reconnaît Grace Palmer, qui a pourtant réalisé six records personnels en autant de courses disputées. "C’est vrai, c’était plutôt une compétition d’entraînement. Le but était vraiment de s’habituer à nouveau au fait d’être en compétition et de prendre certains repères. J’y allais plutôt dans l’optique de voir où j’en étais. S’il fallait changer des choses au niveau de mon travail ou pas. Cette compétition, c’était un peu comme un point de repère", ajoute Camille Henveaux.

Pour toutes les deux, âgées respectivement de 18 et 17 ans, ces championnats d’Europe seront les premiers chez les seniors. Une belle surprise à laquelle elles ne s’attendaient pas forcément dès cet hiver. "Disons que les minima pour le 1 500 mètres étaient à ma portée mais je ne m’attendais pas du tout à décrocher ma qualification sur le 800 mètres, admet Grace Palmer. C’est plutôt une belle surprise, d’autant que je n’ai fait que des records personnels. C’est très bien pour un début de saison." "Exactement, c’est une belle surprise de se qualifier, confirme Camille Henveaux. D’autant que le 800 mètres, le premier jour, ne s’était pas très bien passé après un long trajet en voiture. Le week-end n’avait pas bien commencé. Du coup, je ne m’attendais pas à grand-chose."

Et justement, à quoi s’attendent-elles pour cet Euro ? "Je vais surtout y aller pour prendre de l’expérience en voyant cela comme une étape dans ma progression. Le but sera vraiment de me préparer pour Doha (NDLR: où auront lieu les Mondiaux, pour lesquels elle est déjà qualifiée)" lance Grace Palmer, rejointe dans son analyse par Camille Henveaux. "On s’était dit que ce serait intéressant d’y aller pour vivre cette expérience. Mais l’Euro arrive deux jours à peine après une grosse compétition à Rotterdam sur laquelle je vais axer ma préparation. Donc ce n’est pas encore tout à fait certain que j’irai à Bucarest mais je le ferai si j’en ai la possibilité, histoire de prendre des repères."

Et dans cette optique, les deux nageuses s’envolent ce mercredi pour la Sierra Nevada, afin d’y suivre un stage long de trois semaines. Un sacré programme !