Football (P3A) - Benoit Rihon respire avec son doublé: "C’est un travail de groupe"

Et l’avant ne le cache pas, cette troisième place provoque quelques regrets au sein de son équipe puisqu’avec seulement deux points supplémentaires, Geer B aurait remporté la tranche. "Certes, on ne s’attendait pas du tout à un début de saison comme celui que l’on vient de vivre, mais il y a des regrets sur le nul contre Flémalle B par exemple. Maintenant, si nous visions le dessus de la colonne de droite en début de saison, on peut se prêter au jeu et, pourquoi pas, se battre pour le tour final. La saison est folle mais encore très longue. Trois défaites et les espoirs peuvent s’envoler. "