Football (P3A): après les incidents à Oreye, que va faire le coach Sébastien Lapierre ?

Voici sans aucun doute l’événement qui a le plus surpris, choqué, le monde de la troisième provinciale. À Oreye, des pseudos supporters ont créé une banderole exigeant le départ de Sébastien Lapierre. " Si ce n’était que ça, ça serait resté bon enfant ", soupire le coach. Cependant, les faits ont été plus loin, beaucoup plus loin. Tout d’abord, alors que l’équipe menait 2-0 face à Wasseiges, ces supporters ont commencé à encourager l’équipe adverse. Puis se sont montrés beaucoup plus virulents en réclamant à travers des cris le départ du coach. Cela ne suffisait sans doute pas puisqu’à un moment dans la rencontre, des pétards ont été jetés et étaient accompagnés de: " le prochain est pour toi Lapierre, tu vas exploser. " Tout simplement lamentable.