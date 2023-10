CARTE BLANCHE | Le bénévole, une espèce en voie de disparition

Car de qui parle-t-on quand une équipe réalise une belle saison ? Des joueurs, souvent. Du coach, parfois. Mais que seraient ces derniers sans les bénévoles derrière ? Rien, sans doute. Et tous ces gens le font gratuitement, par amour de leur club. N’est-ce pas donc là la plus belle preuve d’amour qu’on puisse d’ailleurs faire ?

Malheureusement, cette espèce est en voie de disparition. Et comme les joueurs ou les entraîneurs, les bénévoles, qui, dès lors, n’en sont plus vraiment, demandent à être rétribués par les clubs pour lesquels ils s’investissent. Logique ? Oui et non. Oui, car pourquoi rémunérer ceux qui se dépensent sur le terrain et pas ceux qui le font en dehors, ceux qui restent d’ailleurs parfois bien plus longtemps dans les installations ? Non, car cela mettrait, encore un peu plus, les clubs dans une situation financière déjà parfois bien compliquée et on pourrait dès lors en voir certains disparaître, ayant la corde au cou.

Il n’empêche, ces bénévoles, qui arpentent les allées de leur seconde femme (ou second mari) parfois depuis des dizaines d’années méritent bien plus de reconnaissance. Et si l’ACFF établissait un cadre légal comme elle l’a fait pour la rémunération des joueurs ? Et si ces derniers, dans n’importe quel sport, donnaient un peu de leur personne pour se mettre à la place des bénévoles ou reversaient une petite part de leur rétribution pour "récompenser" ceux qui se donnent sans compter, bien trop souvent dans l’ombre ? Voilà autant de pistes de réflexion pour ne pas voir une espèce en voie de disparition complètement s’éteindre.

Car si les bénévoles ne sont plus là, ce sont les clubs qui vont s’en mordre les doigts…