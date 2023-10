Basket-ball provincial: Des périodes d’absence mortelles pour La Villersoise, Haneffe B et Braives

Un secteur qui a fait défaut à nos deux autres équipes. Ainsi, pour Verlaine, Dehin et Liebens étaient trop esseulés que pour affoler suffisamment le marquoir. Revers aussi pour La Villersoise qui passe à côté de son sujet. "Nous sommes criblés de fautes dans le premier quart et je dois passer en zone pour tenter de limiter les dégâts. Theux en profite ensuite pour allumer de partout. On perd encore Locht sur blessure ! Bref une entame de match catastrophique et un match à oublier ", soufflait Damien Deblond. Effectivement, difficile de se relever d’un 8-21 dans le premier quart.