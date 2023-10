Basket-ball (P3A) - Huy B est encore très loin du compte: "Il va falloir trouver de la constance"

Maintenant, le but est actuellement de mettre les choses en place, d’avancer et de préparer un second tour où il faudra aller chercher le maintien. Par contre, ce week-end, c’est un groupe de seulement six joueurs qui montait sur le terrain pour l’échauffement. "Nous n’avions pas de joueurs de P1, d’autres sont blessés et d’autres occupés. On a donc fait avec les moyens du bord mais cela n’a pas suffi. On a clairement manqué d’intensité et de réussite avec, il faut aussi le reconnaître, de la naïveté. À l’inverse, Jupille a joué avec ses forces, a posé son jeu et a directement pris les choses en main", avouait le coach.

13-22 dans un premier quart où les visiteurs assommaient les espoirs locaux avec deux bombes, on voyait directement que le secteur offensif ne pourrait pas suivre la cadence. Et si, enfin, les défenses hutoises étaient plus consistantes pendant la suite de la rencontre (NDLR: 41 points encaissés en trente minutes), impossible de régler la mire pour un groupe qui ne mettra pas un seul panier de loin sur l’ensemble de la rencontre. Pire, dans le troisième quart, seul Halut mettra un panier de plein jeu. Bref, la barre des vingt points d’écart était largement passée et tout espoir de revenir au score définitivement passé.

Comme celui de Hannut B, le compteur des Hutois reste désespérément bloqué, sans la moindre victoire. "On va progressivement retrouver des joueurs, de la profondeur de banc et, au regard de la mentalité en semaine, je crois en la possibilité d’un bon deuxième tour. En plus de marquer, il va falloir trouver de la constance", expliquait un coach qui a remis l’ouvrage sur le métier dès ce mardi soir.

QT : 13-22, 12-15 (25-37), 5-16 (30-53), 14-10.

HUY B: Vandenbossche A 7, Chinet 7, Vandenbossche G 4, Halut 10, Bernnardo 6, Quinet 10.