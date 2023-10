Basket-ball - Hugo Riga (Wanze), la passion et le talent: "J'ai appris à plus contrôler mes émotions"

Et un peu plus de deux saisons plus tard, l’ailier de 21 ans survole l’un des matchs les plus importants dans le cœur des Wanzois. Une pluie de paniers à trois points, un dunk dont il a le secret et une énergie folle, voilà la touche Hugo Riga. "Je tente de tout faire pour aider l’équipe à gagner, nous confiait le préparateur de commandes dans une grande enseigne régionale. Il y a les points et cela fait évidemment plaisir, mais je tente aussi de mettre de l’intensité en défense, de me battre sur tous les ballons et d’aider mes coéquipiers. J’ai raté mon début de rencontre en voulant trop bien faire. Mon passage sur le banc et les paroles du coach m’ont permis de me libérer, comme toute l’équipe, et on a ensuite déroulé."

Un résumé simple mais correct d’une partie importante. "Nous devions gagner et nous voulions montrer notre visage. Ces dernières saisons, j’ai appris à plus contrôler mes émotions et mon impulsivité. Avec l’expérience de mes coéquipiers et les conseils de mon coach, je vois les progrès qui sont les miens. Je suis vraiment passionné par le basket. J’aime son fonctionnement et ses valeurs. Je n’ai pas spécialement d’objectif concernant la division dans laquelle j’aimerais évoluer, mais je regarde évidemment ce qu’il se passe ailleurs. Je me concentre sur mon jeu, sur ce que nous construisons avec mes coéquipiers via cette montée en P1. Mais, évidemment, pouvoir toucher aussi au basket régional via la Coupe AWBB, cela donne des envies. On va continuer à tout donner en équipe puis nous verrons où cela nous mène et ce qui se présente à moi."

Fils de Grégory Riga, joueur puis coach au sein du club sucrier, Hugo a de qui tenir avec un caractère bien trempé, mais aussi un physique hors norme et une densité qui peuvent lui ouvrir de nombreuses portes. Mais, dans l’immédiat, ce qui importe le plus est d’aller chercher une deuxième victoire consécutive avec son équipe de Wanze.