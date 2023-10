Tristan Merchie, comme un poisson dans l'eau à Geer: "Je reprends du plaisir"

Des propos que confirme Nicolas Henkinet, le coach geerois. "Offensivement, nous sommes beaucoup trop stériles depuis 2 ou 3 rencontres. Nous avons marqué pas mal de buts en début de saison. Mais nous traversons actuellement une mauvaise passe. Il va falloir travailler cela. Ceci dit, tant qu'on prend des points, c'est l'essentiel." Effectivement, si Geer a remporté ses dernières rencontres par le plus petit écart, le gain de la tranche est bien là. "Cela va nous permettre de jouer de manière plus relax, poursuit Tristan Merchie. Attention toutefois à ne pas nous relâcher."

Arrivé cet été à Geer, l'ex-Waremmien ne voudrait changer de club pour rien au monde. "Je suis aligné sur le flanc, soit dans l'entrejeu, soit en défense. J'ai été très vite intégré dans le groupe. L'ambiance est top, tout comme les coachs. C'est une ambiance familiale telle que je cherchais. J'ai vraiment retrouvé le goût de jouer au foot. La saison dernière à Waremme n'a pas été simple, avec beaucoup de défaites à la clé. Je n'avais plus envie de cela, même si j'ai quitté ce club après 4 saisons avec un petit pincement au cœur. Ils voulaient que je reste. On m'avait même promis le brassard de capitaine. Mais je devais faire le meilleur choix pour moi."

En attendant, le joueur appartient toujours au RFC Liégeois. "Jusqu'à mes 25 ans, et j'en ai 24. Je suis ici en prêt. Là-bas, c'était très professionnel. On s'entendait super bien dans les vestiaires. Mais après le match, à part les anciens comme Vandebon et Wynandts qui restaient pour boire un verre, les autres s'en allaient vite. On ne se retrouvait jamais en dehors du football. Ce qui n'est pas le cas à Geer."