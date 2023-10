Axel, bonjour. La déception de ce partage concédé en fin de match à Faimes est-elle atténuée par le gain de cette tranche?

Clairement. Le principal objectif c’était d’aller chercher la première tranche et nous l’avons fait comme l’année passée. L’équipe tourne vraiment bien que ce soit aux entraînements ou en match. C’est mieux que la saison dernière. Il y a davantage de choses positives. On ne jouait pas toujours bien mais on gagnait or qu’ici, on associe régulièrement de belles prestations à nos victoires. On encaisse moins de buts en plus.

Quelle est la différence entre vous et vos concurrents sur ces dix premières rencontres ?

On joue vraiment match par match. On parvient à se concentrer sur chaque rencontre. Il y a beaucoup d’intensité aux entraînements. Les quelques arrivées ont redynamisé les choses. Cela se voit en match, nous faisons les courses et n’avons pas peur de nous donner car on sait que derrière il y a de la qualité sur le banc. Encore ce dimanche quand on voit les remplaçants (NDLR: Ouchan, Rovny, Lo Presti et Sanna) or qu’il y avait quelques absents, ça en dit long sur la profondeur de ce noyau.

Cette tranche, vous l’aviez également gagnée avant de quelque peu déchanter la saison dernière. Pas peur d’un tel scénario?

Non, j’aimerais bien qu’on soit champions mais il faudra qu’on continue à avancer petit à petit. Mais je ne crois pas au spectre de la saison dernière. D’autant plus que la seule équipe à savoir l’éviter, c’est la nôtre vu que nous l’avons déjà connu. Nous serons néanmoins plus attendus, tout le monde n’aime pas Momalle. Chaque match sera difficile et il faudra les gagner.

En atteste votre défaite face à l’Union Hutoise B en début de championnat?

Nous sortions d’un véritable festival face à Jehay, un adversaire du haut de tableau. Au final, ce revers était nécessaire, il y avait peut-être un trop-plein de confiance. Et depuis nous faisons vraiment tout en équipe. Notre force c’est aussi cette solidarité.