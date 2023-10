Hugo Tombal fait preuve de sang-froid à Wanze/Bas-Oha (D3 ACFF B) : "Une prestation honnête"

Avec une telle assurance et une telle sérénité, l'avenir s'annonce prolifique. "Je pense avoir réalisé une prestation honnête poursuit le futur enseignant en éducation physique. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo du match. Sur le premier but, je suis impuissant et sur le second, le cuir file entre mes jambes. J'ai cependant sorti quelques beaux envois waremmiens. Je devrais tenter de garder plus le ballon en mains. Et d'être plus prompt dans mes sorties. Le jeu est nettement plus rapide et les attaquants plus précis qu'en P3."