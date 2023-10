Hockey (D3): Huy confirme son regain de forme face au Jaguar

Le but, justement. Une superbe combinaison entre Alexandre Struvay et Sacha Horeczky, avec une chouette finition de ce dernier. Le match est relancé, mais Huy va une nouvelle fois va débuter sa deuxième mi-temps avec un stupide but encaissé.

Cependant, contrairement à ce que l’on a pu voir les semaines précédentes, ce coup du sort ne va pas décourager l’équipe, que du contraire. D’abord, Horeczky parvient à dévier victorieusement une frappe sur pc de Bekaert. Ensuite, Trémouroux se fait faucher grossièrement dans le cercle, l’arbitre offrant ainsi logiquement un stroke. Le jeune hutois ne se fait pas prier et donne pour la première fois de la journée l’avance aux Mosans. Une avance qui va prendre des allures définitives avec une belle lucarne de Victor Bekaert. "C’était une chouette rencontre, avec de l’intensité, apprécie le T1. La prochaine rencontre risque d’être plus compliquée, il faudra voir ce que l’on sera capable de faire contre Tournai."

Chez les dames, la victoire était aussi de mise. À domicile, les filles de Catherine Carré sont parvenues à faire la loi contre Wolvendael en s’imposant tranquillement 3-0. Une précieuse victoire qui offre déjà sept points d’avance aux Hutoises sur leurs dauphines d’Anderlecht.

Bref, un excellent week-end pour les deux équipes, une première place confortée pour l’une, un Top 6 retrouvé pour l’autre, que demander de plus ?